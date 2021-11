L’Italia e il Mondiale, Mancini non si trattiene: “Non importa come…”

Il ct dell’Italia Mancini ha confidato di essersi svegliato con un pensiero fisso: vuole la qualificazione al Mondiale, non importa come

La finale dell’Europeo contro l’Inghilterra vinta ai rigori e ora, pochi mesi più tardi, una gara della stessa importanza. Il match contro l’Irlanda del Nord mette in palio un pass per il Mondiale Qatar 2022. Un biglietto che non passerà soltanto per il confronto di Belfast ma che sarà legato attraverso un filo rosso a quello in programma alla stessa ora tra la Svizzera e la Bulgaria.

Roberto Mancini, intanto, prima del match è intervenuto ai microfoni di ‘Rai Sport’.

Italia, Mancini carico prima dell’Irlanda del Nord: “Non vedo l’ora di giocare, il tempo non passa mai”

Al commissario tecnico Azzurro è stato chiesto quale fosse stato il suo primo pensiero della giornata. Roberto Mancini non ha avuto nessun dubbio: “Ho pensato alla partita di questa sera, non vedo l’ora di giocarla. Il tempo non sembra passare mai”.

La gara è comunque ormai arrivata. Mancini ha provata a giocarla in anticipo: “Sarà una gara dura, l’Irlanda del Nord è un avversario duro da battere in casa perché concede poco e si difende bene”. Il ct ha esaltato pure le qualità della Svizzera che è arrivata a giocarsi fin qui la qualificazione diretta per il Mondiale: “Ho sempre pensato che non sarebbe stato facile fin dal sorteggio. Avremmo meritato qualcosa in più. Un piccolo scarto avrebbe già consentito di chiudere la questione ma il calcio è così. Abbiamo comunque molte possibilità”.

Mancini, infine, ha ribadito un concetto: “Prima di tutto sarà importante vincere la partita, poi dovremo cercare anche di segnare tanti gol ma lo faremo soltanto se saremo bravi. Ciò che conta comunque è ottenere la qualificazione, non importa se dovesse arrivare mediante i playoff”.