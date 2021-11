Emergenza Roma, adesso per Mourinho si fa dura: ancora out il big

Dopo la sosta, la Roma giocherà contro il Genoa in trasferta. Mourinho dovrà valutare le condizioni di Zaniolo e Pellegrini.

La Roma è in crisi dopo la sconfitta subita contro il Venezia prima della sosta. La squadra giallorossa, superata anche dalla Lazio di Sarri, è scivolata al quinto posto in classifica a tre punti dal quarto posto, occupato dall‘Atalanta di Gasperini. I capitolini domenica sera sfideranno il Genoa di Shevchenko.

Per l’ex calciatore del Milan sarà la prima gara sulla panchina del Genoa e questa dinamica rappresenta una difficoltà in più per la Roma. I giallorossi poi giocherano contro lo Zorya in Conference League, in un match da vincere assolutamente per il passaggio del turno. Tra gli uomini di Mourinho ci sono molte defezioni in questi giorni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, ancora personalizzato per Pellegrini. Zaniolo ha fatto parte dell’allenamento in gruppo

Dopo la convocazione di Mancini per i match contro la Svizzera e l‘Irlanda del Nord, Pellegrini e Zaniolo sono tornati nella Capitale a causa di qualche problema fisico. Per Mourinho c’è l’ottima notizia del rientro in gruppo, anche se parziale, di Zaniolo, ma per il rientro di Pellegrini bisogna ancora aspettare.

LEGGI ANCHE >>> “Ha chiesto la cessione”: la Roma ci prova per lo scontento dell’Inter

Il capitano giallorosso deve risolvere ancora i suoi problemi fisici. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma la sua presenza contro il Genoa è ancora in forte dubbio. Anche Spinazzola, Vina, Kumbulla, Calafiori e Smalling hanno svolto un allenamento personalizzato in giornata.