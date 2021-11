“Ha manifestato frustrazione”: Juventus, l’addio è sempre più vicino

Divorzio in vista tra la Juventus e Ramsey il quale, per andare via già a gennaio, ha chiesto al club una buonuscita.

In Nazionale un leone, con la Juventus una costante delusione. Prosegue la contradditoria stagione di Aaron Ramsey, tornato in gol nella sfida che ha visto il suo Galles battere 5-1 la Bielorussia dopo le ultime panchine vissute in bianconero. Il centrocampista, a Torino, ha collezionato complessivamente 5 presenze dall’inizio della stagione tra Serie A (3) e Champions League (2): l’ultima in campo è datata 20 ottobre (appena 6 minuti con lo Zenit) mentre in campionato non gioca dal 26 settembre.

Juventus, imminente l’addio di Ramsey

Il tecnico Massimiliano Allegri, ad inizio stagione, aveva cercato di rilanciarlo proponendolo come regista davanti alla difesa. L’esperimento, tuttavia, è durato lo spazio di poche partite anche a causa della resistenza mostrata dal giocatore, intenzionato a giocare più avanti all’interno del rettangolo di gioco. Con il passare delle settimane il rapporto tra le parti si è deteriorato e non a caso da ormai qualche giorno la Juventus ha deciso di fare a meno di lui, prendendo in considerazione anche l’idea di arrivare alla risoluzione del contratto.

Il giocatore, frustrato anche dai metodi di allenamento della Juve come raccontato dal ‘Daily Mail’, dal canto suo non si opporrà a questa soluzione, anzi. Il suo sogno, infatti, è quello di tornare quanto prima in Premier League tuttavia, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, per andare via già a gennaio chiederà una buonuscita alla dirigenza bianconera. Un ulteriore intoppo, che però non potrà fare altro che accelerare l’addio. La Juventus è pronta a voltare pagine e bollare l’acquisto di Ramsey (5 gol e 6 assist in 49 partite disputate dal suo arrivo a Torino) come un errore di percorso.