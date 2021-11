Juventus, sorpasso sul Milan ma non solo: tre piste per il centrocampo

La Juventus vuole rinnovare la mediana e ha sorpassato il Milan nella corsa a un nome molto importante. Non mancano comunque le alternative.

Nonostante la stagione 2021/2022 sia in pieno svolgimento, il calciomercato non si ferma mai e continua a registrare voci in vista della sessione di gennaio se non addirittura per l’estate prossima. E tra le tante squadre protagoniste delle trattative c’è ovviamente la Juventus.

Comunque andrà la stagione attuale, iniziata tra troppi alti e bassi e sul cui esito finale è oggi impossibile sbilanciarsi, la Vecchia Signora dovrà necessariamente intervenire sulla rosa al momento a disposizione di Max Allegri. Obiettivo primario il rinnovo del centrocampo, a oggi il reparto più deludente della squadra bianconera.

Il primo tassello della mediana del futuro è stato inserito la scorsa estate con Manuel Locatelli, il secondo potrebbe essere un nome che si è recentemente messo in mostra nella doppia sfida per Qatar 2022 tra Svizzera e Italia. Parliamo dell’elvetico Denis Zakaria.

Juventus, Zakaria e gli altri nomi per il futuro

In forza dal 2017 al Borussia Mönchengladbach, club in cui è approdato dopo essersi messo in luce in patria con Servette e Young Boys, Zakaria è in scadenza di contratto a giugno 2022 e potrebbe rappresentare un’ottima occasione per una big già nel mercato di gennaio. Secondo Tuttosport, in questo senso, la Juventus avrebbe sorpassato il Milan nella corsa al centrocampista.

25 anni il prossimo sabato, Zakaria sembra pronto al salto in una big e rappresenterebbe una soluzione ottimale per la mediana bianconera. Alto, robusto, dotato tecnicamente e tatticamente duttile, a molti esperti ricorda quel Patrick Vieira che alla Juventus ricordano tutti con grande piacere.

Il mediano svizzero non sarebbe comunque l’unico nome nel mirino dei bianconeri: dalla Germania si parla anche di una Juventus interessata al belga Axel Witsel, anche lui in scadenza con il Borussia Dortmund e da anni accostato alla Vecchia Signora, così come dei ben più giovani Kouadio Koné, compagno di Zakaria, e Boubacar Kamara in forza all’Olympique Marsiglia, rispettivamente classe 2001 e 1999.