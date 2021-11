Inter, sfuma il colpo? La proposta di rinnovo che sbaraglia le carte

L’Inter era ormai convinta di aver messo le mani su un importante rinforzo, ma la proposta di rinnovo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Mentre insegue la testa della classifica senza abbandonare l’obiettivo Scudetto, l’Inter guarda ovviamente anche al futuro e a una rifondazione che per questioni tanto anagrafiche quanto economiche sarà necessaria a partire dalla prossima estate.

In questo senso uno degli obiettivi di mercato del club nerazzurro sarebbe da tempo stato individuato nel difensore brasiliano Bremer, da luglio 2018 in forza al Torino in cui si è imposto subito come titolare e di cui è diventato nel tempo un punto di forza.

Gleison Bremer, 25 anni il prossimo 18 marzo, dopo 4 stagioni in granata viene da molti esperti considerato ormai pronto per il salto di qualità e il suo futuro in una big dato per scontato. Tuttavia i piani dell’Inter per la prossima estate potrebbero essere complicati dalla risposta del presidente del Torino Urbano Cairo.

Inter-Bremer, il Torino si mette nel mezzo e offre il rinnovo

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, infatti, il numero uno del club granata non avrebbe intenzione di privarsi di Bremer. E consapevole che la prossima estate potrebbe trovarsi nella spiacevole situazione di provare a trattenere un giocatore prossimo alla scadenza avrebbe deciso di giocare d’anticipo.

La risposta del Torino alla corte dell’Inter consisterebbe nell’offerta di un quadriennale al difensore brasiliano da 1,8 milioni di euro a stagione. Una cifra molto importante nell’economia granata e che trasformerebbe Bremer in uno dei giocatori più pagati e dunque importanti del club.

Sempre secondo il quotidiano, il giocatore starebbe riflettendo sulla proposta. Da una parte l’Inter, che certo potrebbe offrire un ingaggio importante e una vetrina di assoluto rilievo, dall’altra il Torino che lo ha portato in Europa e valorizzato e che gli propone un ruolo da assoluto protagonista. Un dilemma che potrebbe non essere risolto prima della prossima estate.