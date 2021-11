Niente Mondiale e Mancini ‘bacchetta’ l’Italia: “Peccato per i due rigori…”

Boccone amaro per l’Italia, Mancini però non perde la calma ai microfoni della Rai: “Resto fiducioso, peccato per i due rigori”

Quattro anni dopo, l’Italia torna a fare i conti con lo spauracchio Mondiale. Lo 0-0 di Belfast condanna gli azzurri agli spareggi del prossimo marzo, aumentando ancor di più il rimpianto di Mancini e uomini per le tante occasioni sprecate nel corso del girone.

“Non possiamo far più nulla ormai, adesso ci tocca giocarci la qualificazione a marzo – ha commentato un serafico Mancini, ai microfoni della Rai – Ci guadagneremo il Mondiale da lì”. Poi sulla partita di stasera: “Abbiamo fatto molta fatica a segnare, nonostante abbiamo avuto il pallino del gioco. Loro si sono chiusi e noi non siamo riusciti a sbloccarla”.

Italia fuori dal Mondiale, Mancini: “Sono fiducioso per gli spareggi, peccato per i rigori”

Di qui, Mancini torna sulle occasioni sprecate dalla sua Italia: “Non dobbiamo andare nel panico, solo ritrovare quello che ci ha contraddistinto fino ad oggi. É un peccato, il gruppo poteva essere chiuso prima di questa partita. Abbiamo sbagliato due rigori nelle due partite decisive. Se hai le occasioni e non le sfrutti, è chiaro che non ce la fai”.

Ciò nonostante, il CT non perde la calma: "Massima tranquillità per marzo, faremo il nostro cammino. Contro la Svizzera avremmo dovuto vincere entrambe le partite. Sono totalmente fiducioso, crediamo la qualificazione. Magari lo vinceremo anche"