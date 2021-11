Italia, sarà durissima: l’assurdo regolamento degli spareggi

Italia, che batosta a Belfast: adesso gli azzurri dovranno lottare agli spareggi, l’assurdo regolamento dei playoff

Un boccone amaro da ingoiare, con lo spauracchio del 2017 che si fa sempre più forte. L’Italia si impantana a Belfast e perde la testa del girone, con il sorpasso della Svizzera (vittoriosa 3-0 in casa contro la Bulgaria). Se gli elvetici saranno certi di un pass per il prossimo Mondiale, gli azzurri saranno chiamati a giocarsi tutto nei prossimi spareggi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Mai più”, “come tartufo su tonno”: Adani divide i tifosi dell’Italia

Italia rimandata agli spareggi: come funzioneranno i playoff Mondiali

Spareggi che saranno lunghi e guidati da un assurdo regolamento: tre “Final Four”, tra le dieci squadre come classificate come seconde nel rispettivo girone e le due (Austria e Repubblica Ceca), qualificatesi attraverso la Nations League. Di qui, la divisione in 6 teste di serie e 6 non-teste di serie (secondo punteggio e differenza reti nel girone). Dai quattro gironi che verranno sorteggiati, solo le prime delle rispettive “Final Four”: tre ticket per il Qatar, per dodici Nazionali.

Appuntamento dunque al 2022: il 24-25 e il 28-29 del prossimo marzo, si svolgeranno le gare degli spareggi. I sorteggi avverranno a fine novembre, con l’Italia di Mancini che aspetterà di conoscere con ansia il proprio cammino. Sulla stessa barca degli azzurri, ci saranno: Portogallo, Svezia, Finlandia o Ucraina, Galles o Repubblica Ceca, Scozia, Olanda o Turchia o Norvegia, Russia, Polonia e Macedonia del Nord, oltre che Austria e Repubblica Ceca.