“Questo il vero problema”, il sindaco Sala non ha dubbi sul nuovo San Siro

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato del nuovo San Siro, esprimendo una sua preoccupazione “popolare”.

Milan e Inter sono ormai sicure di cambiare casa. Il vecchio San Siro, impianto che per decenni è stato simbolo del calcio italiano, tanto da essere da molti appellato come “La Scala del calcio”, andrà in meritata pensione.

Al suo posto un impianto nuovo, moderno, in linea con i trend polifunzionali di oggi. Un impianto che possa essere vissuto anche prima e dopo la partita, al fine di massimizzare le entrare, come avviene da tempo in Europa, dei club che vi giocano.

Se da un lato l’entusiasmo di Inter e Milan è alto, dall’altro lato il Sindaco di Milano esprime qualche preoccupazione sulla possibile natura “elitaria” del nuovo San Siro. Intervistato da Radio Popolare il Primo Cittadino Giuseppe Sala ha voluto chiarire la questione.

Sala e il nuovo San Siro: “Vigiliamo sul prezzo dei biglietti”

“A me sta a cuore una cosa, il prezzo dei biglietti.” ha dichiarato il Sindaco. “Già ne sto parlando con le due squadre. E’ una preoccupazione costante. Quando il Milan ha aumentato i prezzi abbiamo visto come, giustamente, ha reagito la tifoseria. Fortunatamente sono tornati sui loro passi.”

Infine un paragone con il vicino impianto di Torino, l’Allianz Stadium già Juventus Stadium: “So che sti stanno orientando su di un impianto più grande rispetto a quello della Juventus. Qui si parla di almeno 55-60mila posti a sedere.”