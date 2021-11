“Ha chiesto la cessione”: la Roma ci prova per lo scontento dell’Inter

In cerca di rinforzi per allargare la rosa a disposizione di Mourinho, la Roma ha messo gli occhi su uno scontento in casa Inter.

“Nel calcio ci sono momenti positivi e negativi, quello che sto vivendo non è quello che mi aspettavo. Dovremmo trovare una soluzione buona per tutti.” Impegnato con l’Uruguay nelle qualificazioni CONMEBOL ai Mondiali di Qatar 2022, Matias Vecino ha parlato di un futuro che a stretto giro di posta potrebbe vederlo lasciare l’Inter dove non trova spazio.

Una soluzione che sembra inevitabile: Simone Inzaghi non sembra vedere il centrocampista sudamericano, che a 30 anni ritiene di poter giocare titolare ed è pronto a cercare altrove una squadra che gli possa permettere di farlo. E secondo “Il Tempo” in edicola oggi questa potrebbe essere la Roma.

Il club giallorosso sembrerebbe così intenzionato ad accontentare José Mourinho, che era stato molto critico con la società parlando delle alternative all’undici titolare presente in rosa. Sulla mediana l’allenatore portoghese può contare su Jordan Veretout e Bryan Cristante, mentre Amadou Diawara ha registrato appena 7 minuti in campionato e 4 presenze in Conference League.

Vecino vuole lasciare l’Inter: c’è la Roma

Certo Matias Vecino, che dal 2013 frequenta la Serie A dove ha indossato le maglie di Fiorentina, Cagliari, Empoli e Inter, sarebbe un rinforzo notevole per duttilità ed esperienza. Inoltre si tratterebbe di un affare low cost, visto che il suo contratto con l’Inter scadrà il prossimo giugno e non sembra che le parti abbiano intenzione di parlare di rinnovo.

Titolare nelle sue prime tre stagioni in nerazzurro, Vecino la scorsa stagione si è ritrovato ai margini con Antonio Conte registrando appena 8 presenze ma mantenendo sempre un comportamento estremamente professionale che è stato molto apprezzato dal club.

Con l’arrivo in panchina di Simone Inzaghi l’uruguaiano sperava che le gerarchie sarebbero cambiate. Ma dato che al momento una maglia da titolare sembra restare un’utopia ecco che a breve potrebbe arrivare la richiesta di cessione. La Roma aspetta e prepara l’affondo.