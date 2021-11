Roma, Mourinho ha già scelto il sostituto di Mkhitaryan

La Roma avrebbe già individuato il sostituto di Mkhitaryan in caso di immediata cessione a gennaio. Mourinho potrebbe avvallare l’addio in cambio di un nuovo rinforzo offensivo

La Roma potrebbe stravolgere le proprie idee di mercato in vista dell’imminente sessione di gennaio. Il club giallorosso sarebbe pronto a dire addio a Mkhitaryan in cambio di un offerta poco inferiore agli 8 milioni di euro. Un addio a sei mesi dalla naturale scadenza del contratto che potrebbe proiettare la Roma alla ricerca dell’immediato sostituto.

Tanti in nomi caldi nella lista della dirigenza capitolina, ma attenzione al possibile affondo su Boga, il quale piace particolarmente a Mourinho, ma anche all’Atalanta di Gasperini. 35-40 milioni di euro la valutazione fatta dal Sassuolo. Non è escluso che la Roma possa valutare un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto senza obbligo.

La Roma valuta il sostituto di Mkhitaryan: cessione vicina già a gennaio?

Come accennato, non è escluso che la Roma e Mkhitaryan decidano di dirsi addio già nei prossimi mesi. Boga resta un chiaro obiettivo come prima alternativa all’armeno, mentre non è escluso che Mourinho possa promuovere El Shaarawy titolare.

Il tecnico portoghese stima parecchio l’ex Genoa e Milan e non è escluso che El Shaarawy possa soffiare il posto da titolare a Mkhitaryan fin da subito.