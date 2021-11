“Mi diede uno schiaffo!”, la clamorosa rivelazione contro il CT

Van Persie ha raccontato un episodio avvenuto durante il mondiale 2014: Van Gaal gli diede uno schiaffo durante il match contro il Costa Rica

Clamoroso retroscena raccontato dall’ex attaccante olandese Robin Van Persie. L’ex calciatore di Feyenoord, Arsenal, Manchester United e Fenerbache nel suo libro ‘LVG- The Manager and the Total Person” ha descritto il suo rapporto con Louis Van Gaal. E non sono state solo lodi per il tecnico. Tra le pagine, l’ex attaccante ha parlato di una persona che a volte ti abbraccia e in altre ti picchia”. Un episodio che si è verificato realmente nel corso del Mondiale 2014.

Mondiale 2014, Van Persie rivela un retroscena: “Van Gaal mi diede uno schiaffo dicendomi di non farlo mai più”

Il riferimento dello schiaffo galeotto datogli dal ct dell’Olanda Van Gaal è relativo al Mondiale 2014 disputato in Brasile. In quella circostanza, l’Olanda ha chiuso al terzo posto, dopo aver battuto il Brasile nella finale di consolazione. Ad alzare la Coppa del Mondo al cielo è stata invece la Germania, che in finale ha battuto l’Argentina.

La circostanza fa riferimento alla partita dei quarti di finale contro il Costa Rica in cui l’Olanda ha ottenuto la vittoria soltanto dopo i calci di rigore.

Durante i tempi supplementari l’attaccante aveva i crampi: “Minacciò di sostituirmi ma io mi rifiutai rispondendo che da lì a poco ci sarebbero stati i calci di rigore. Facevo però molta fatica a muovermi. Quando mi avvicinai alla panchina mi diede uno schiaffo e aggiunse ‘non fare mai più una cosa simile’. Questa scena descrive alla perfezione Van Gaal“, ha detto Van Persie.

Lo stesso allenatore lo ha poi costretto a lasciare lo United: “C’era una differenza tra il Van Gaal allenatore di club e quello ct della nazionale. Mi disse che dovevo andarmene e lo incolpai. Non potevo accettare la sua decisione, faceva del male sia a me sia alla mia famiglia”. I due hanno firmato la pace nella partita d’addio di Van Persie.

Durante la sua lunga carriera piena di successi, Robin Van Persie ha siglato 58 reti in 105 presenze con la maglia del Manchester United. Con la nazionale olandese invece ha siglato 50 gol in 102 partite. Una media di una realizzazione ogni due partite.