Haaland, tutto fatto: Real beffato, ecco dove andrà

Dalla Spagna sono sicuri: il Real Madrid è stato appena beffato nella corsa ad Erling Haaland, c’è già il suo ‘nuovo’ club

Dominante, sin dal primo giorno in cui è esploso nel calcio europeo. Erling Haaland è arrivato nel football mondiale come un astro nascente e sta evolvendo in una vera e propria supernova. L’attaccante norvegese è uno dei migliori in circolazione, nonché desiderio di mercato di qualsiasi top club del nostro continente.

Il Real Madrid è suo estimatore sin dalle primissime ore, eppure i blancos sembrano ormai costretti a dover rinunciare a lui: secondo quanto riportato da ‘El Chiringuito’, i madrileni avrebbero già virato a tutta su Mbappé, con Haaland già ‘promesso’ ad una big di Premier League.

“Haaland va in Premier, il Real a tutta su Mbappé”: la rivelazione de ‘El Chiringuito’

“Il Real Madrid, ormai, sa che Haaland giocherà in Inghilterra la prossima stagione”, così Josep Pedrerol, storico conduttore de ‘El Chiringuito’, annuncia sul futuro del bomber norvegese. Di qui, i blancos non avrebbero troppi problemi nel virare con estrema forza sul fuoriclasse Mbappé (altro sogno proibito di Florentino Perez).

Quanto al bomber del Borussia Dortmund, la Premier League è già pronta a litigarselo: Liverpool, Manchester City e Chelsea sono i club ai quali l’ex Salisburgo è stato maggiormente accostato. E anche quelli che, con ogni ragionevole certezza, torneranno alla carica per lui nel corso della prossima finestra di mercato.