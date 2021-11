Genoa-Roma, la ‘sfortuna’ ci vede doppio: due big assenti al Ferraris

Cattive notizie per la prima di Shevchenko sulla panchina del Genoa contro la Roma: non ci saranno un difensore e un attaccante al Ferraris.

Domenica 21 novembre alle ore 20:45, allo Stadio Luigi Ferraris, il Genoa giocherà la sua prima partita guidato da Andryi Shevchenko contro la Roma di José Mourinho. C’è curiosità per il match ma per il neo allenatore rossoblu arrivano le prime brutte notizie. Potrebbero, infatti, non essere presenti né il capitano Domenico Criscito né Felipe Caicedo, entrambi alle prese con problemi muscolari. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori esami strumentali per comprendere meglio lo stato delle loro condizioni fisiche.

Genoa, preoccupazione per Criscito e Caicedo in vista della sfida contro la Roma

Domenico Criscito e Felipe Caicedo, dunque, hanno riportato entrambi un infortunio di tipo muscolare nei lavori di preparazione svolti in queste ore. Il Genoa ha perciò comunicato, in via ufficiale, che difensore e attaccante saranno a breve sottoposti a ulteriori esami strumentali per capire quale sia l’effettiva entità dei loro infortuni.

Se però effettivamente i due non riuscissero a recuperare in vista del match contro la Roma, l’inizio di Shevchenko sulla panchina rossoblu sarebbe già più complicato. La speranza, per lui, è quindi quella di riuscire ad avere disponibili entrambi, o almeno uno dei due, in questi giorni in cui si stanno ancora svolgendo gli impegni delle varie nazionali per le qualificazioni ai Mondiali.