“Adattare il calendario? Sarà dura”: Italia, è caos per gli spareggi

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato a proposito del calendario in vista del play-off per il Mondiale di Qatar 2022.

Il prossimo Mondiale in Qatar del 2022 segnerà una serie di “prime volte”. Sarà il primo mondiale a giocarsi in un paese arabo e il primo in Medio Oriente. Ma sarà anche, viste le temperature della zona, il primo mondiale che si giocherà in inverno.

Naturalmente i maggiori campionato, che seguono tutti il calendario settembre-giugno, si sono trovati di fronte al problema: come incastrare in Mondiale? O meglio, come costruire un calendario 2022/23 attorno alla massima competizione calcistica?

Ma c’è chi, come l’Italia, già adesso rischia di vedere il proprio calendario cambiare per venire incontro alle esigenze della massima competizione FIFA. Gli azzurri infatti tra il 24 e il 27 marzo dovranno giocare il play-off per accedere a Qatar 2022. Questo significa dover ripensare il calendario della Serie A.

La FIGC riflette, ma il play-off per il Mondiale è un problema

I vertici della FIGC sono a lavoro per trovare una soluzione al più presto possibile. “Già stamattina abbiamo chiesto alla Lega di A di fare qualche riflessione con noi.” ha dichiarato il presidente Gravina a margine del consiglio federale “Ma ad oggi sono abbastanza incartati come noi”

Alcuni addirittura paventavano un’ipotesi di stage a gennaio per la Nazionale prima dei match dei play-off per il Mondiale. Ipotesi immediatamente stoppata da Gravina: “Con tutta la massima volontà ci proveremo ma la vedo molto complicata. Il 30 gennaio è al momento l’unica finestra disponibile”.