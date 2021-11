Mercato Roma, l’annuncio di Tiago Pinto ‘scontenta’ Mourinho

Il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando di Mourinho e degli obiettivi di mercato.

L’inizio di stagione della Roma non è stato di certo tra i più positivi. Nonostante un comprensibile credito dato dal cambio di guida tecnica, le prestazioni dei giallorossi, in campionato e in coppa, stentano a decollare.

Ecco quindi che il mercato diventa un argomento di discussione forte in casa giallorossa, con la dirigenza che comprensibilmente guarda a gennaio nella speranza di trovare i tasselli giusti da regalare a Mourinho. Due di questi, nomi particolarmente gettonati negli scorsi giorni, sono il centrocampista del M’Gladbach Denis Zakaria e il difensore dello United Diogo Dalot.

Il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha voluto però mettere le cose in chiaro. “Non parlerò in pubblico di giocatori di altre squadre.” ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. “Troveremo il giusto modo di rafforzare la squadra in sinergia con Mourinho.”

Roma, massima fiducia a Mourinho: “Allineati nella strategia”

Se sul mercato Tiago Pinto non si è sbilanciato molto, sul rapporto con il tecnico Mourinho si è invece dimostrato molto loquace. “Quando abbiamo cominciato questo progetto sapevano che avrebbe richiesto tempo.” ha dichiarato. “Sia noi che Mourinho siamo sempre stati consapevoli di ciò. Non è una scusa, ma la realtà: Siamo fiduciosi che la sua leadership ci porterà lontano.”

Elogiando Mourinho, Tiago Pinto non si è però fatto mancare una piccola stoccata alla precedente proprietà. “Abbiamo iniziato a ripulire il mercato dai progetti della scorsa proprietà. Noi abbiamo un visione diversa. Lo stesso Mourinho, con cui c’è grande sinergia e siamo allineati nella strategia, ci ha detto che per i nostri progetti ci vogliono più sessioni di mercato.”