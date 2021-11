“Tifavo contro l’Italia, sono contento”: il giornalista confessa tutto

Il giornalista Massimo Fini ‘confessa il suo pensiero sulla Nazionale Italiana: “Tifavo contro l’Italia, sono contento”.

Massimo Fini, giornalista e scrittore italiano, ha riferito la sua opinione in un’intervista rilasciata ad ‘AnKronos’ sul pareggio tra l’Irlanda Del Nord e l’Italia. Ora la Nazionale Italiana dovrà, per cercare di conquistare la propria qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, prendere parte agli spareggi che si terranno nel mese di marzo. Spiazzando tutti, Fini ha allora rilasciato dichiarazioni inaspettate: “Sono contento di com’è finita tra Italia e Irlanda Del Nord“.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia, Fini non ha dubbi: “Tifavo contro, sono contento”

Massimo Fini, ad ‘AndKronos’, non ha utilizzato mezzi termini ed è andato fortemente contro la Nazionale Italiana, partendo da quanto compiuto agli Europei dagli azzurri guidati da Roberto Mancini: “È vero, agli europei ho tifato contro l’Italia perché non sopportavo molto l’idea dell’uso politico che si sarebbe fatto della vittoria. In generale, dunque, si sarebbe presa la vittoria come una straordinaria prova della civiltà italiana, invece, purtroppo, siamo in un periodo di grandissima inciviltà in tutti i sensi”.

LEGGI ANCHE >>> La stangata è ufficiale: “21 punti di penalizzazione”

“Sono contento – ha proseguito Fini – di com’è finita Italia-Irlanda del Nord perché mi ero giocato il pareggio, anche perché avevo visto quello che avevano visto tutti, e cioè che l’Italia di adesso non è quella degli Europei. Dunque, c’era un fattore economico, perché l’Italia era data favorita. E poi io non ho mai tifato per la Nazionale italiana, da sempre, non so neanche bene perché. E un po’ come quando ci sono le squadre piccole, faccio sempre il tifo per loro rispetto a una squadra più importante”.