La stangata è ufficiale: “21 punti di penalizzazione”

È ufficiale: il Derby County, squadra allenata da Wayne Rooney, è stato in via ufficiale penalizzato di altri nove punti in Championship.

Wayne Rooney, ex giocatore e bandiera del Manchester United, allena oggi il Derby County, Club di Championship. Dopo aver giocato nello United per ben 13 anni (dal 2004 al 2017), Rooney ha deciso di terminare la sua carriera da calciatore nel 2020 proprio al Derby. Appese le scarpe al chiodo, quindi, non ha abbandonato totalmente il calcio ed è diventato allenatore della sua ultima squadra.

Ha assunto la guida del Derby il 15 novembre del 2020. I guai, però, all’interno del club, non sono mancati e continuano ad aumentare. Dopo una prima penalizzazione nella classifica di campionato di 12 punti, infatti, ne è oggi arrivata in via ufficiale un’altra di 9: in totale i punti sottratti sono stati 21.

Derby County, continuano i guai: salgono a 21 i punti di penalizzazione

La Football League Championship, dunque, ha deciso di penalizzare ulteriormente il Derby County, allenato da Wayne Rooney. Dopo alcuni problemi di natura finanziaria per cui erano stati sottratti al club ben 12 punti, oggi ne vengono tolti altri 9 (più la sospensione di altri 3). In totale la squadra si è vista perciò privare di ben 21 punti. Il Derby precipita ancora più giù all’interno della classifica di Championship, registrando addirittura un -3, ultimo al 24° posto.

Così recita il comunicato ufficiale emanato dall’EFL: “L’EFL ha confermato oggi che il Derby County Football Club ha ricevuto una sanzione sportiva di nove punti. Con altri tre punti sospesi dopo aver ammesso di aver violato le regole di redditività e sostenibilità (P&S) della Lega. Questa questione è stata determinata in base a una ‘decisione concordata’ raggiunta tra la Lega e il club. Ed è stata formalmente ratificata da un presidente della commissione disciplinare indipendente secondo i requisiti dei regolamenti EFL”.