“Sono in un grande club”: Calhanoglu fa infuriare di nuovo i tifosi del Milan

Il trequartista dell’Inter Calhanoglu è tornato a parlare rilasciando dichiarazioni ed una particolare frecciata nei confronti del Milan.

Hakan Calhanoglu ha lasciato in malo modo questa estate il Milan. I tifosi non hanno assolutamente gradito il suo passaggio a parametro zero ai cugini dell’Inter, un autentico tradimento ed ancora oggi i rapporti sono totalmente ai ferri corti. Pochi giorni fa il turco ha incrociato per la prima volta il Milan da avversario ed è andato a segno su calcio di rigore, prendendosi questa difficile scelta ed esultando contro i suoi vecchi tifosi.

Giorni dopo la tifoseria ha risposto al turco con un duro striscione apparso in città, scelta che testimonia il rapporto difficile ormai tra le parti.

Inter, Calhanoglu ed il ‘messaggio’ alla sua ex squadra

Intervenuto ai microfoni del portale 4-3-3 il centrocampista turco ha rilasciato una nuova intervista ed in questa ha lanciato nuove ‘autentiche frecciate’ nei confronti dei suoi ex compagni. Ecco le sue parole:

“Al Milan ho trascorso belle stagioni ed ho tanti amici li. Ho deciso di andare all’Inter perchè è una grande squadra e gioca in Champions. Sapevo che i nerazzurri sono da sempre una grande squadra, ha battuto il Milan spesso nel derby di Milano”.