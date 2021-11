Adani severo con Insigne: il duro commento in diretta

Il telecronista Rai Daniele Adani ha duramente criticato la prestazione degli azzurri e nel mirino è andato soprattutto Lorenzo Insigne.

Il giorno dopo la mancata qualificazione ai Mondiali l’Italia di Roberto Mancini è stata attaccata ovunque e soprattutto il reparto offensivo è stato più criticato. Complice l’assenza di Ciro Immobile gli azzurri hanno faticato a creare occasioni e Lorenzo Insigne come ‘Falso Nueve’ non è apparso una buona scelta.

Al di là della difesa è il reparto offensivo a essere messo sotto accusa. Il capitano del Napoli ed i suoi compagni di reparto hanno creato poco o nulla nella trasferta in Irlanda del Nord.

Le parole di Adani su Lorenzo Insigne

Il telecronista ha parlato dei migliori e dei peggiori nella sfida nel Regno Unito, un incontro dove a dire il vero quasi nessuno ha convinto. Adani ha elogiato in parte la difesa e criticato invece l’attacco:

“Mi sono piaciuti Bonucci e Di Lorenzo nella prima parte di gara, poi anche Barella e Tonali anche se il nerazzurro è calato alla lunga. Le noti dolenti in attacco dove Berardi per me è stato l’unico sufficiente, Chiesa ci ha provato ma senza risultato mentre ha giocato male Lorenzo Insigne”.