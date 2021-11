“Sto guarendo”: la confessione di Immobile rovina i piani di Allegri

Nel corso di un evento Ciro Immobile ha parlato riguardo le sue condizioni e non ha chiuso al suo impiego contro la Juventus di Allegri.

In casa Lazio c’è tanta attesa per comprendere meglio le condizioni del centravanti biancoceleste Ciro Immobile. L’attaccante ha saltato i due impegni con la Nazionale azzurra, un’assenza che è risultata decisiva poi per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

Sabato prossimo ci sarà Lazio-Juventus e sia Maurizio Sarri che i tifosi biancocelesti vogliono capire se il calciatore di Torre Annunziata sarà a disposizione per il big match.

Le parole di Immobile e la rivelazione sull’infortunio

Nel corso della conferenza di presentazione della partita amichevole ‘Fratelli Tutti’ Immobile ha commentato la situazione difficile del Mondiale: “Non sarà semplice giocarsi il Mondiale a Marzo ripensando ciò che è successo nel 2017”. Poi le sue parole riguardo le condizioni ed un annuncio importante:

“Sono in via di guarigione. Purtroppo ho riportato questa piccola lesione al polpaccio, abbiamo aspettato che svanisse l’edema per effettuare gli esami”. Il campione azzurro ha chiarito la sua situazione ed ha dato cosi un briciolo di speranza in vista del big match dell’Olimpico.