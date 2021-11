Italia, Mancini ha già in mente un piano per i playoff

Il ct dell’Italia Roberto Mancini recupererà diversi uomini in occasione dei playoff per il Mondiale: il piano per il Mondiale è già pronto

Uno psicodramma che Roberto Mancini intende eliminare quanto prima e lo ha fatto già capire al termine della sfida contro l’Irlanda del Nord di ieri sera. Due gesti del ct lasciano intendere la sua determinazione per venire a capo di questi situazione delicata e inaspettata con cui l’Italia dovrà fare i conti. Un dramma? No, se a marzo gli Azzurri riusciranno a ottenere la qualificazione al Mondiale. Diversamente, l’Europeo vinto a luglio sarebbe dimenticato dietro il secondo fallimento “mondiale” consecutivo. Per raggiungere il suo obiettivo, il ct jesino ha le idee chiare.

Italia, Mancini ha il piano per raggiungere il Mondiale attraverso i playoff: ecco tutti i nomi nella lista parallela

La qualificazione al Mondiale passa attraverso gli uomini mancati nelle ultime partite e forse anche per qualche volto nuovo. Quasi una lista parallela da cui attingere per raccogliere il pass per il Qatar. ‘La Gazzetta dello Sport’ fa il nome di uno in particolare, Lorenzo Lucca. L’attaccante del Pisa sta facendo molto bene in Serie B ed è ormai nei radar di varie società di massima serie.

In difesa, l’Italia confida di ritrovare Leonardo Spinazzola. Il terzino della Roma è mancato tantissimo in queste ultime sfide. Un altro innesto poi può essere quello di Calabria ma occhio pure a Zappacosta.

Poi ci sarà da recuperare Giorgio Chiellini. Per le alternative nel pacchetto arretrato, secondo la testata milanese, potrebbe entrare in corsa pure Mancini della Roma che però non ha sempre convinto il ct che ne tiene in considerazione la duttilità, al pari di quella offerta da Toloi.

Un’altra assenza che l’Italia ha pagato terribilmente nelle ultime due partite è stata quella di Verratti mentre occhio all’emergente Tonali e anche a Cataldi.

L’Italia da qui a marzo potrebbe ritrovare pure la migliore versione di Zaniolo. Se sta bene, Mancini lo vorrà con sé. Non è un mistero.

Il capitolo attacco potrebbe prevedere la sorpresa Lucca ma le alternative a Immobile (che appare l’incaricato principale per risolvere la questione playoff) e Belotti sono varie. Da Scamacca a Raspadori passando per Kean.