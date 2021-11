Juventus, allarme per Allegri: si è fatto male in Nazionale

Allegri con un dubbio per la Lazio: Bernardeschi ha accusato un fastidio agli adduttori, i bianconeri valuteranno l’entità dell’infortunio

Max Allegri non ha ricevuto buone notizie da Belfast, dove gli Azzurri di Roberto Mancini hanno mancato la qualificazione diretta per il Mondiale. L’Italia non è andata oltre il pareggio contro l’Irlanda del Nord pregiudicando il discorso relativo al primo posto del girone, guadagnato dalla Svizzera. Non solo queste però le brutte notizie. Una, in particolare, riguarda la Juventus. Il tecnico si avvicinerà al confronto contro la Lazio con un dubbio molto importante che riguarda uno dei suoi uomini offensivi.

Juventus, dall’Italia una tegola per Allegri: Bernardeschi in dubbio per la partita con la Lazio, infortunio da valutare

Nel corso del match contro l’Irlanda del Nord ha rimediato un problema muscolare agli adduttori, come riferito dal giornalista Romeo Agresti.

Il calciatore nelle prossime ore si sottoporrà ad esami specifici allo ‘J-Medical’ per comprendere meglio l’entità del problema accusato.

La sua presenza nella sfida di sabato pomeriggio contro la Lazio è quindi in forte dubbio.

La Juventus contro la squadra dell’ex Maurizio Sarri parte già dalla consapevolezza di non avere Giorgio Chiellini. Il difensore toscano continuerà a stare fuori per un periodo di tempo indefinito. Le sue condizioni saranno valutate volta per volta dallo staff medico bianconero.

Federico Bernardeschi con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina sta ritrovando la sua migliore versione dopo due stagioni in cui non è riuscito ad incidere come in precedenza. Se non dovesse farcela per il match contro la Lazio (neppure i biancocelesti sono messi benissimo dal momento che mancherà Ciro Immobile), il tecnico bianconero dovrà studiare una soluzione alternativa per sostituirlo.