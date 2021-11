Italia, lo spauracchio degli spareggi: si completa il quadro dei play-off

Con le gare di oggi si completa il quadro per i play-off di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Per l’Italia diversi i rischi.

Stasera si è conclusa la prima fase europee di qualificazione ai Mondiali del prossimo anno in Qatar. A fare compagnia al Brasile, capolista del girone sudamericano e già qualificato, e al Qatar paese ospitante ci sono per il momento 10 squadre del vecchio continente: Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Serbia, Spagna e Svizzera.

A queste dieci si aggiungeranno altre 3 che verranno decise attraverso il meccanismo dei play-off al quale parteciperà pure Italia. Nel gruppo degli spareggi ci sono 12 squadre, le seconde classificate dei gironi più due qualificate attraverso la Nations League. Divise in due gruppi, teste di serie e non teste di serie, si affronteranno per ultimi posti spettanti all’UEFA. Gli azzurri si trovano nel gruppo delle teste di serie.

Le squadre ai play-off saranno divise in tre gironi da quattro: due teste di serie e due non teste di serie. Si disputeranno semifinali incrociate e poi una finale che deciderà chi del girone staccherà il ticket per Qatar 2022.

Italia, incubo Polonia fin da subito

Gli azzurri sono tra le teste di serie, questo vuol dire che affronteranno eventualmente solo in finale una tra Portogallo, Scozia, Russia, Svezia e Galles. Fin da subito invece affronteranno una non testa di serie.

A far paura è la Polonia di Robert Lewandowski che potrebbe fin da subito incrociare il cammino degli azzurri. Le altre nazionali che potrebbero affrontare l’Italia già al primo turno sono: Repubblica Ceca, Austria, Turchia, Macedonia del Nord e Ucraina.