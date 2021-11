Juventus, per Allegri adesso sono guai: stop per il top

La “Joya” della Juve Dybala ha accusato un infortunio nel match con l’Uruguay, giovedì tornerà in Italia e sarà valutato: a rischio la Lazio

La pausa per le nazionali non porta buone notizie a Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus continua a perdere pezzi in vista del confronto di sabato pomeriggio contro la Lazio. Contro la formazione di Maurizio Sarri, l’allenatore bianconero potrebbe ritrovarsi costretto a fare a meno pure di Paulo Dybala. Il trequartista argentino si è fermato in nazionale. A rivelarlo è stato lo stesso ct dell’Albiceleste Lionel Scaloni durante la conferenza stampa.

Juventus, Dybala in forte dubbio per la Lazio: l’argentino ha accusato un dolore al polpaccio, infortunio da valutare

Il calciatore della Juventus ha accusato un affaticamento muscolare nei minuti finali del primo tempo della sfida contro l’Urugay. A causa del dolore al polpaccio accusato, Dybala tornerà a Torino giovedì saltando il match contro il Brasile. Arrivato in città, il trequartista si sottoporrà subito alle verifiche del caso per comprendere l’entità del problema. La sua presenza per la gara contro i biancocelesti, tuttavia, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ sarebbe a serio rischio.

Non è l’unico problema con cui dovrà fare i conti Max Allegri dopo la parentesi delle nazionali. Il tecnico è stato già avvisato, infatti, del problema muscolare accusato pure da Bernardeschi dopo i minuti disputati ieri sera nella nefasta Belfast.

Guai seri anche per l’Argentina che in occasione della gara sentitissima contro il Brasile dovrà rinunciare all’attaccante della Juventus ma pure all’ex Atalanta Alejandro “Papu” Gomez, che si è infortunato al ginocchio nella stessa partita con l’Uruguay.