“Valutazioni necessarie…”, Di Gennaro e il ‘suggerimento’ all’Italia

L’Italia fallisce la qualificazione diretta ai Mondiali e Antonio Di Gennaro ha pronto il suggerimento per gli azzurri

Serata amara per l’Italia di Roberto Mancini, che ieri a Belfast ha gettato via la possibilità di un ticket diretto per il prossimo Mondiale di Qatar. Un’occasione che, in realtà, gli azzurri hanno sprecato più volte nel corso del proprio cammino.

Il pari con la Bulgaria, il doppio rigore sbagliato contro la Svizzera: occasioni anche anche il CT italiano ha recriminato ai microfoni di ‘Rai Sport’, nell’immediato post-partita con l’Irlanda del Nord.

Di Gennaro e il suggerimento all’Italia: “Valutazioni necessarie in attacco”

A far discutere, soprattutto, sono stati gli attaccanti a disposizione di Mancini. Seppur senza l’infortunato Immobile, i ricambi dell’Italia non hanno soddisfatto: “Il CT dovrà valutare qualcosa nei prossimi mesi, è necessario farlo lì in attacco – analizza Antonio Di Gennaro (ex azzurro) dagli studi di ‘Rai Sport’ – Questa Nazionale ci ha abituato bene, ma ora è nel suo momento più difficile. Soprattutto per Mancini, da quando è arrivato sulla panchina dell’Italia”.

“Bisognerà far modo che il CT riesca a trovare qualche opzione diversa in attacco – continua Di Gennaro – Se il centrocampo è sempre stata la nostra forza, ha deluso anche questo a Belfast. Lì davanti, poi, c’è mancato il giocatore capace di fare la differenza e risolvere la partita”.