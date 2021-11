“Volete ancora far ca**re?”: Marchisio, che retroscena su Conte

Un retroscena molto particolare su quella che fu la Juve di Antonio Conte. Lo ha raccontato uno dei top bianconeri degli ultimi anni, Claudio Marchisio.

La Juventus non vive uno dei suoi migliori momenti. Un avvio di campionato molto complesso e la consapevolezza che qualcosa di più andrà fatto, soprattutto per permettere all’ambiente bianconero di ritrovarsi sotto diversi punti di vista. Insomma, la capacità di ricostruire è una delle capacità che in casa Juve hanno già sperimentato. Ad oggi tocca a Max Allegri, ma in passato ci sono stati anche altri allenatori in grado di rialzare la Vecchia Signora.

Al tempo toccò anche ad Antonio Conte prendere per mano una squadra piena di problema e condurla verso un periodo di successi, che sarebbe poi durato dieci anni. Da qui, da questa voglia di rialzare e dalla necessità di dimostrare, passeranno anche le prossime partite della Juve ma soprattutto una rinascita che ha bisogno di nascere dalle ceneri di una squadra che già lo scorso anno ha vissuto non pochi problemi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, Marchio ed il retroscena su Conte in panchina

Era una Juventus molto diversa, quella che fu affidata ad Antonio Conte e che l’allenatore pugliese riuscì a far risalire. Una squadra che annoverava all’interno della propria rosa giocatori di assoluto spessore, giovani promesse ma anche elementi di grande personalità.

LEGGI ANCHE >>> Totti, firmato un biennale coi cinesi: dettagli e retroscena

Tra questi di sicuro Claudio Marchisio che proprio in queste ore, al Nitto ATP Fan Village di piazza San Carlo a Torino, è tornato a parlare proprio della Juventus di Conte: “La Juventus deve ritrovarsi, deve ritrovare la sua identità, è normale che sia così. […] Noi dovevamo costruire, Antonio Conte arrivò e ci disse: ‘Volete continuare a fare cagare come negli ultimi due anni o volete tornare a vincere?’. Poi ci sono stati degli episodi anche a nostro favore, siamo tornati a vincere e poi vincere aiuta a vincere”, le parole di Marchisio. Un racconto dal quale, magari, qualcuno potrebbe anche trarne spunti interessanti.