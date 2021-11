Fiorentina, due ipotesi per sostituire Vlahovic: c’è anche Scamacca

Il mercato della Fiorentina potrebbe dipendere dalla possibile cessione di Vlahovic già nell’imminente sessione invernale di gennaio. L’attaccante, come noto, piace parecchio alla Juventus

Chi sarà il sostituto di Vlahovic in caso di addio alla Fiorentina già nel mese di gennaio? La Viola studierà il da farsi in vista delle prossime settimane. La sensazione è che l’attaccante serbo possa lasciare Firenze già nella sessione di gennaio. Scamacca resta il primo nome nella lista del club toscano, anche se difficilmente il Sassuolo aprirà al suo addio imminente.

Occhio alle nuove indiscrezioni su Lucca. L’attaccante del Pisa potrebbe rappresentare una valida alternativa a Vlahovic soprattutto di fronte a un costo decisamente sostenibile. 20 milioni la possibile valutazione del club toscano, circa 50-60 milioni l’incasso della Fiorentina dal possibile addio di Vlahovic.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mercato Fiorentina, Lucca per sostituire Vlahovic: Callejon verso l’addio?

Come anticipato, potrebbe essere Lucca il possibile sostituto di Vlahovic qualora il centravanti serbo decidesse di dire addio al club viola già a gennaio. Non solo, occhio anche al possibile addio di Callejon, fuori dai piani tattici di Italiano e pronto al possibile ritorno in Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Juve, la Fiorentina ha altri piani per Vlahovic: la decisione di Commisso

Da monitorare anche il possibile affare Orsolini o Berardi, entrambi obiettivi concreti della Fiorentina per cercare di potenziare la corsia destra. Più fattibile l’affare Orsolini, soprattutto di fronte a un costo decisamente più contenuto.