“Raiola lo porta via dal PSG a giugno”: scoppia un nuovo caso

Il giocatore di Raiola starebbe seriamente pensando di lasciare il PSG: il contratto è in scadenza nel 2022, potrebbe partire a giugno.

Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, il giocatore assistito da Mino Raiola starebbe pensando di lasciare il PSG nel mese di giugno. Il contratto del giovane e talentuoso Xavi Simons, classe 2003, attualmente impegnato con il Paris Saint-Germain U19, scadrà infatti proprio il 30 giugno del 2022. A causa dell’abbondanza di nomi molto importanti all’interno della prima squadra del PSG, però, Simons potrebbe non trovare molto spazio al suo interno in futuro e, per questo motivo, starebbe valutando l’idea di cambiare club.

PSG, la giovane promessa Simons potrebbe lasciare il club a giugno

Il giovanissimo trequartista, di appena 18 anni, Xavi Simons, è cresciuto nelle giovanili del Barcellona e si è poi trasferito nel Paris Saint-Germain U19 il 23 luglio del 2019. Nel corso di questi due anni, quindi, il giocatore è riuscito a mettere in mostra le proprie qualità calcistiche, diventando fondamentale all’interno della Youth League francese e della Champions League giovanile. Solo in questa nuova stagione, in 4 partite, ha già segnato 2 gol e servito 4 assist.

L’olandese, però, starebbe valutando l’idea di non rinnovare il proprio contratto in scadenza con il PSG a giugno 2022. A riferirlo è Fabrizio Romano, secondo cui appunto Mino Raiola, agente del giocatore, avrebbe chiesto a Leonardo e Al Khelaïfi di garantire a Simons un certo minutaggio in prima squadra ma ciò non è certo che possa avvenire. Dalla Bundesliga e dalla Liga spagnola, allora, ci sarebbero già diverse squadre interessate al suo profilo.