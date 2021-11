“Donnarumma, ora perché ti lamenti?”: attacco durissimo al portiere

L’ex portiere di Inter e Lazio, Marco Ballotta, è intervenuto in un’intervista radiofonica a ‘1 Football Club’: “Donnarumma? Lacrime da coccodrillo”.

L’ex portiere tra le altre di Inter e Lazio, ovvero Marco Ballotta, è intervenuto al programma radiofonico ‘1 Football Blub’ tenuto su ‘1 Station Radio’. Ai microfoni del conduttore Luca Cerchione, Ballotta ha parlato di diversi argomenti come quello dello scudetto, della Lazio di Sarri, dell’alternanza di Ospina e Meret al Napoli.

Ma non solo. Tra le tante, hanno infatti maggiormente colpito le dichiarazioni che ha rilasciato riguardo l’alternanza tra Donnarumma e Keylor Navas al PSG, in riferimento a quelle che sono state le dichiarazioni rilasciate proprio dal portiere azzurro solo qualche giorno fa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, alternanza Donnarumma-Navas: parla Ballotta

Marco Ballotta, quindi, ha detto la sua sulla scelta di Donnarumma di raggiungere il PSG. Ma anche sulle parole rilasciate dallo stesso portiere azzurro riguardo l’alternanza che sta gestendo Pochettino tra i pali del Paris Saint-Germain. “L’avvicendarsi con Navas mi disturba, sedersi in panchina, certamente, a volte fa male, ma tutta questa situazione si sistemerà”, aveva dichiarato qualche giorno fa proprio qualche giorno fa lo stesso Donnarumma a ‘TNT Sports’.

LEGGI ANCHE >>> Sorpresa Juventus, a gennaio arriverà anche un nuovo difensore

A tal proposito, allora, Ballotta ha dichiarato: “Sapeva di andare in un club dove c’erano altri portieri di grandissimo livello, anche se lui si sente il migliore del mondo. A Parigi nessuno gli regala la porta, com’è giusto che sia. La sua uscita non è felice, se gioca Navas è perché offre più garanzie al suo mister. Sono dichiarazioni da lacrime di coccodrillo: è andato via dal Milan per un discorso economico, inutile lamentarsi ora. Il campionato francese non è all’altezza del nostro, di certo non è andato lì per continuare il suo percorso di crescita”.