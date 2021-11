“Roma, è l’uomo giusto…”: ecco la risposta che ‘attendeva’ Mourinho

Jordan Veretout ha parlato dell’arrivo e del lavoro che sta svolgendo José Mourinho alla Roma: “È l’uomo giusto, un vincente”.

José Mourinho è arrivato l’estate scorsa alla Roma destando grandissimo entusiasmo tra i tifosi giallorossi. Un ritorno in Serie A che quasi nessuno si sarebbe aspettato che potesse avvenire. Invece, dopo ben 11 anni, lo Special One è tornato in Italia e sta adesso guidando il club di proprietà dei Friedkin.

Dopo un inizio di stagione in grande stile, però, sono arrivate per lui le prime difficoltà alla Roma: in seguito alla prima pesante sconfitta rimediata in Conference League contro il Bodo-Glimt per 6-1, infatti, il cammino per i giallorossi è diventato in salita anche in Serie A. Su di lui, però, non ha alcun dubbio Jordan Veretout che ha parlato con ammirazione a ‘Le Parisien’.

Roma, Veretou su Mourinho: “È un vincente”

Jordan Verotout, attualmente impegnato con la Nazionale Francese nelle qualificazioni per il Mondiale in Qatar, ha parlato del suo allenatore alla Roma ai microfoni di ‘Le Parisien’: “José Mourinho è sempre l’uomo per il lavoro. È un vincente, un allenatore adatto a un grande progetto come quello dei Friedkin alla Roma. È rigoroso, ha un’esperienza incredibile. Ha vinto molto e fa desiderare tutti di impegnarsi al 200%”.

Ha poi proseguito affermando: “Troverà il modo per invertire questa dinamica. A Roma c’è tanta passione: se vinci sei al top; se perdi, è una tragedia. I tifosi sono la nostra forza. Sta a noi restituire loro questo supporto. In questo momento sto giocando nella Roma davanti alla difesa. Mi piace difendere, attaccare, pressare il portatore di palla, sono capace di segnare, di fare assist“.