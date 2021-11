Allegri e il ruolo di McKennie: la Juve cambia ancora

Il nuovo ruolo di McKennie potrebbe stravolgere nuovamente i piani tattici della Juventus di Allegri. Si andrà avanti con il 4-4-2, ma attenzione anche al possibile 4-3-3

La nuova idea tattica della Juventus potrebbe puntare forte sul 4-3-3 con McKennie schierato nella posizione di mezz’ala. Un progetto tattico da porta avanti soprattutto nel corso dei prossimi mesi dopo la fine della sessione di mercato invernale. L’arrivo di un nuovo centrocampista potrebbe cambiare totalmente il concetto tattico della nuova Juve.

Un nuovo mediano per spingere Locatelli in posizione più offensiva con McKennie pronto a sfruttare la sua qualità d’inserimento. Servirà tempo e pazienza, ma non è escluso che Allegri possa iniziare a preparare il nuovo tema tattico fin da subito.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il nuovo ruolo di McKennie e le strategie del prossimo mercato

Come accennato, McKennie spostato nel ruolo di mezz’ala potrebbe spingere la Juventus alla ricerca di un nuovo regista già in vista della prossima sessione di mercato. Nuove geometri per cercare di trasformata l’assetto tattico in maniera graduale dal 4-4-2 al 4-3-3.

LEGGI ANCHE >>> Juve, la Fiorentina ha altri piani per Vlahovic: la decisione di Commisso

Possibile assalto a Tchouameni sul fronte mercato, anche se nelle ultime ore starebbe avanzando con forte decisione anche il nome di Zakaria, centrocampista svizzero attualmente in forza al Borussia Monch. e in scadenza di contratto il prossimo giugno 2022.