DAZN, incontro con il Governo: novità in arrivo per gli abbonati

I vertici di DAZN, nella giornata odierna, hanno incontrato il ministro Giorgetti per fare il punto dopo le ultime polemiche. Le novità in arrivo.

Passo indietro confermato sul paventato stop alle doppie utenze ed arrivo imminente (entro la fine del mese di dicembre) della modalità Full HD a 1080P. Dazn oggi ha incontrato il ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e la sottosegretaria Anna Ascani per fare il punto in vista del prosieguo della stagione dopo le ultime polemiche che hanno investito la piattaforma di streaming.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Dazn, le rassicurazioni fornite al Governo

Durante il summit Dazn, che detiene i diritti per trasmettere la Serie A, ha sottolineato gli investimenti già fatti (oltre 10 milioni di euro) e quelli previsti tesi a rendere migliore il prodotto. “Abbiamo intensamente lavorato sullo sviluppo della parte tecnologica – si legge in una nota diffusa dall’azienda – a beneficio dell’intero Paese potenziando le infrastrutture presenti, e, a vantaggio della qualità del servizio, ottimizzando la ricezione delle immagini”.

LEGGI ANCHE >>> Delusione Dazn, Tim pronta a cambiare tutto: “Spesa eccessiva”

Inoltre è previsto il miglioramento del “Customer Service sia dal punto di vista tecnico che con operatori, per assicurare sempre massima reattività e attenzione alle richieste dei propri clienti”. Dazn, infine, ha ribadito che non “saranno posti in essere cambi nell’utilizzo del servizio nel corso di questa stagione. Ogni tipo di modifica sarà comunicata in maniera chiara e trasparente e nei tempi congrui”.