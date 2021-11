“Aspetto la chiamata per tornare in Serie A”: la rivelazione del trequartista

La Serie A potrebbe riabbracciare una vecchia conoscenza. Gaston Ramirez si confessa e chiama la Sampdoria per tornare da svincolato.

C’è una novità di mercato che potrebbe cambiare le carte in tavola in Serie A. La Sampdoria di Roberto D’Aversa non sta vivendo un buon momento. Il club blucerchiato, infatti, potrebbe fiondarsi sul mercato degli svincolati per accaparrarsi Gaston Ramirez, vecchia conoscenza del club ligure. Il trequartista, infatti, ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle colonne de ‘Il Secolo XIX’.

Ramirez chiama la Sampdoria: torna in Serie A?

Ecco uno stralcio di quanto dichiarato: “Mi alleno per farmi trovare pronto per quello che arriverà in futuro. Spero possa arrivare il prima possibile. Io mi sento bene, il lavoro che sto portando avanti è costruttivo. Non ci vorranno più di due settimane per rientrare in condizione. Ho avuto un contatto con l’Entella per capire se potevo allenarmi con loro, ma adesso qualcosa si potrebbe muovere per me. Preferisco aspettare. Ferrero mi ha chiamato la scorsa settimana. Spero che la cosa sia a buon punto. Io sto aspettando una telefonata finale. Se il presidente crede che io possa dare ancora qualcosa alla Sampdoria, sono qui. Non penso ci siano problemi per il contratto”.

Poi prosegue: “A me basta giocare, non penso ci siano problemi. Se mi proporrà un contratto fino a giugno va bene. Non c’è bisogno di parlare tanto. Ho sentito D’Aversa per un saluto, niente di ufficiale. Ho sentito il Monza, anche il Torino si era fatto vivo, ma poi non più. Altri contatti? Sì, ma niente di approfondito. Vorrei restare a giocare in Italia.Sarei felicissimo di tornare. Poi c’è una parte delle vicende della vita che si può governare meno. Se devo tornare alla Sampdoria, tornerò. Altrimenti, non tornerò”.