“Andrà a finire…”: Donnarumma-Navas, a sorpresa l’annuncio di Raiola

Raiola parla della situazione vissuta al Paris Saint Germain da Donnarumma, mostrandosi ottimista: “Serve pazienza. Andrà a finire bene”.

Il tecnico del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino non ha alcun intenzione di ripensarci: il ballottaggio tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas è destinato a proseguire per il resto della stagione. Nell’ultimo turno di Ligue 1 a giocare era stato il costaricense, con l’ex Milan costretto per l’ennesima volta a guardare dalla panchina i propri compagni. Una situazione complicata per Donnarumma, che si aspettava un trattamento diametralmente opposto dopo il suo sbarco a Parigi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma, Raiola parla della sua situazione

“La rivalità con Navas mi disturba, ma non ha effetto sulle mie prestazioni. A volte stare in panchina mi fa male, ma la situazione si risolverà presto, ne sono convinto” le sue parole rilasciate di recente ai microfoni di ‘Tnt Sports’. Un pensiero questo, condiviso dal suo agente Mino Raiola intervenuto a Roma per prendere parte alla riunione odierna della Iafa (Italian Association Football Agent).

LEGGI ANCHE >>> “Una follia”: l’ultima bordata di Florentino Perez al PSG

Il procuratore, in particolare, si è espresso così sulla situazione vissuta dal portiere al Paris Saint Germain. “Non so se è diventata una problematica, penso che tutti sappiano come andrà a finire questa storia. E andrà a finire bene per Gianluigi. Ci vuole un po’ di pazienza, capisco che vive un momento mai vissuto prima, ma solo col dialogo si risolverà. Piano piano…”.