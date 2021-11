Dumfries in difficoltà: l’acquisto dell’Inter per aiutarlo a crescere

L’Inter aspetta Dumfries, l’erede di Hakimi non ha ancora svelato tutto il suo potenziale. Il mercato può aiutarlo

C’è un’idea in casa Inter per rinforzare la squadra e nello stesso tempo aiutare Dumfries a crescere con calma per dimostrare tutto il suo potenziale. Si chiama Nahitan Nandez, vecchio obiettivo di mercato che torna in auge in vista di gennaio. Un giocatore che, da tempo, ha chiesto al Cagliari di essere ceduto e che nei prossimi mesi potrebbe essere accontentato. La sua priorità è sempre stata l’Inter e la stima è ricambiata. Già la scorsa estate la società nerazzurra provò senza successo ad acquistarlo.

Inter, l’ultima idea per Dumfries

A gennaio, l’Inter ci riproverà. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ svela i dettagli della trattativa in corso col Cagliari. Il club nerazzurro vorrebbe puntare su Nandez in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato nel 2023, un modo per alleggerire il peso economico del suo acquisto nei successivi bilanci. Si aspetta la risposta del Cagliari, da parte di Nandez c’è apertura totale per il trasferimento.

Nandez, centrocampista, è un giocatore duttile, di grande carattere. Nel Cagliari gioca anche come esterno a destra nonostante sia un mediano puro. L’idea dell’Inter è proprio questa: puntare su di lui, sulla sua duttilità, per muoversi anche sulle fasce per permettere a Dumfries di crescere con calma dopo le iniziali difficoltà. Dipenderà tutto dal Cagliari.