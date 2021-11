Fiorentina-Milan, ora sono guai: “Lesione muscolare” e il titolare dà forfait

Dopo le assenze di Milenkovic e Martinez Quarta, anche Nastasic non ci sarà per la gara di sabato tra Fiorentina e Milan.

Prima della sosta della nazionali, la Fiorentina ha perso immeritatamente contro la Juventus per 1-0. La gara dell‘Allianz è stata sicuramente condizionata dall’espulsione per doppia ammonizione di Milenkovic. I viola contro la squadra di Allegri hanno perso l’ennesima sfida contro una grande.

La Fiorentina ha perso, in successione, contro Roma, Inter, Napoli e Juventus. Gli uomini di Italiano hanno giocato bene tutti questi match, ma a casa hanno portato zero punti. L’unico successo è arrivato contro l’Atalanta in trasferta. Sabato ci sarà la sfida contro il Milan e l’ex allenatore dello Spezia dovra inventarsi qualcosa in difesa.

Fiorentina, anche Nastasic non ci sarà contro il Milan

Contro i rossoneri bisogna aggiungere un’altra assenza dopo quelle di Milenkovic e Martinez Quarta, che sono squalificati. Italiano dovrà fare a meno anche di Nastasic per infortunio. Ecco il comunicato della Fiorentina sulle condizioni del difensore: “Nastasic ha svolto ulteriori esami che hanno evidenziato una lesione di primo /secondo grado del muscolo soleo della gamba destra”.

Nastasic avrebbe sicuramente giocato contro il Milan, facendo coppia con Igor. Tra i viola bisogna valuare anche le condizioni di Maleh. Il centrocampista ha lasciato il ritiro del Marocco a causa di alcuni problemi fisici. Italiano dovrebbe spostare Venuti nella zona centrale della difesa.