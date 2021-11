“Una follia”: l’ultima bordata di Florentino Perez al PSG

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha rifilato un’altra stoccata al Paris Saint Germain relativamente al caso Mbappè.

“Siamo arrivati al punto in cui offri 200 milioni per un giocatore e non te lo vendono”, le dichiarazioni di Florentino Perez che fanno riferimento al no di Leonardo all’offerta per Mbappè.

Il Psg ha preferito correre il rischio molto probabile di perderlo a parametro zero a giugno piuttosto che incassare 200 milioni di euro. Nei sogni del Real Madrid c’è un giovane tridente delle meraviglie con Vinicius, Haaland e Mbappè.

“Quando vanno in scadenza di contratto è meglio, ma adesso c’è la follia dei club gestiti dagli stati che non vogliono venderti i giocatori”, le parole di Florentino Perez che rimandano all’eterno scontro tra la Superlega e il peso degli sceicchi sulla Uefa.

Florentino Perez l’ha poi esplicitato in maniera chiara: “Combatto perché prevalga la gestione societaria, non i soldi che ti arrivano da fuori. Arriverà il momento in cui i primi 30 club in Europa saranno gestiti dagli stati, ma questo non è il principio della Comunità Europea. Io continuo a combattere per questo”.

Psg, Newcastle e Manchester City nel mirino di Florentino Perez

Il Paris Saint Germain è il primo “nemico” di Florentino Perez, la vicenda Mbappè è nota e poi ci sono gli strascichi della Superlega, una questione ancora aperta fino alla sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Ci sono due club-Stato: il Psg, guidato dal fondo sovrano del Qatar, dove si disputeranno i prossimi Mondiali, e il Newcastle, recentemente acquistato dal Pif (Public Investment Fund), fondo sovrano dell’Arabia Saudita.

Riguardo al Manchester City, invece, il proprietario è la City Football Group, una holding di proprietà dello sceicco Mansur bin Zayed Al Nayhan, membro della famiglia reale di Abu Dhabi.

La polemica tra Real Madrid e Psg sulla questione Mbappè va avanti da tempo.

Poco più di un mese fa Leonardo usò termini duri per apostrofare il club di Florentino Perez: “Il mercato è chiuso, la stagione è appena cominciata. Sono due anni che Florentino va avanti così, dovrebbe smetterla. Kylian è un giocatore del Psg e il nostro rapporto con lui procederà”