“Napoli, voglio andar via. Sogno un club più grande”: terremoto Lozano

Hirving Lozano ha fatto delle rivelazioni shock dal Messico, dove è stato impegnato nelle gare valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

L’esterno offensivo del Napoli ha parlato non solo degli impegni della sua Nazionale per qualificarsi al Mondiale, del grave infortunio avuto in estate, della paura di perdere un occhio o in generale di avere danni molto seri per la sua vita ma anche del suo futuro.

Nella parte finale dell’intervista a Tv Azteca Deportes, ci sono anche parole shock riguardo alla sua esperienza al Napoli: “Credo di giocare in un club molto competitivo, con compagni molto validi, sono cresciuto molto sotto quest’aspetto. La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Mi considero un calciatore molto competitivo, con obiettivi chiari. Sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo nuovo passo. Andiamo, però, step by step, ora devo migliorare il più possibile a livello personale e calcistico e spero che, se dio vuole, possa accadere”

Lozano, investimento da 40 milioni e contratto fino al 2024

Il Chucky nell’estate del 2019 ha rappresentato per il Napoli un investimento importante, da circa 40 milioni di euro elargiti al Psv Eindhoven. Il contratto è lungo, lo lega al Napoli fino a giugno del 2024 con un ingaggio importante di 4,5 milioni a stagione.

Il Chucky finora con la maglia del Napoli ha realizzato 23 gol e 9 assist, dando il suo massimo contributo in una parte della scorsa stagione, con Gattuso in panchina, prima di fermarsi a metà febbraio per un infortunio nella gara contro la Juventus al Maradona.

Nell’annata in corso, Lozano è a quota tre gol e due assist, ha pagato nelle battute iniziali il recupero dal brutto infortunio all’occhio sinistro rimediato a luglio durante la Gold Cup con il Messico.

Spalletti lo considera soprattutto un’arma importante da alternare con Politano sulla fascia destra ma in qualche momento l’ha adattato anche a sinistra, sia a gara in corso che dal primo minuto, per esempio nella gara di Salerno.

Dal Messico arriva una bomba sul suo futuro, toccherà al suo agente Mino Raiola lavorare sul futuro del Chucky Lozano.