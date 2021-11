“Immobile…”: Balotelli scatenato in diretta sulla Nazionale

Balotelli, in diretta al programma ‘OCW Sport’, ha parlato del momento che sta vivendo, della Nazionale Italiana e ha elogiato Immobile.

Mario Balotelli, attuale giocatore dell’Adana Demirspor, è intervenuto in diretta su ‘Twitch’ al programma streaming ‘OCW Sport’. Il centravanti ex Inter e Milan ha approfittato dell’occasione per parlare del periodo che sta ad oggi vivendo: “In Turchia va tutto bene. Sto cominciando a sentirmi bene anche fisicamente. Adesso comincio a stare veramente bene, è un bel gruppo”.

Ha, inoltre, voluto parlare della situazione in cui si è ritrovata la Nazionale Italiana, dopo aver sfiorato e mancato la possibilità di qualificarsi direttamente ai Mondiali in Qatar, e del suo sogno di indossare ancora una volta la maglia dell’Italia. Infine, ha espresso parole di stima anche nei confronti di Ciro Immobile.

Nazionale Italiana, Balotelli su Immobile: “Ciro è un bomber, serve alla squadra”

Mario Balotelli, ai microfoni del programma streaming ‘OCW Sport’, ha quindi così parlato della Nazione Italiana: “In questo momento, come fino a 3 anni fa, sono pronto per la Nazionale. Gli unici due anni e mezzo in cui non meritavo sono gli ultimi. Prima ed oggi io sto benissimo e sarebbe un sogno tornare in Nazionale“.

Ha poi, nel corso della diretta su ‘Twitch’, voluto elogiare quello che per lui è un giocatore fondamentale all’interno del gruppo della Nazionale, specialmente per quanto ha fatto vedere in questi anni in Serie A con la maglia della Lazio: “Immobile? Ciro è un bomber. In nazionale è un attaccante che serve tanto alla squadra, fa tanto lavoro sporco e fa gol“.