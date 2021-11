Inter, tre cessioni imminenti: Vecino apre all’addio, il retroscena

Le cessioni in casa Inter, in vista di gennaio, potrebbero cambiare i piani del mercato nerazzurro. Vecino potrebbe dire addio per cercare abbracciare l’inizio di una nuova avventura

Vecino sarebbe pronto a dire addio all’Inter per cercare una nuova sistemazione che gli consenta di scendere in campo in maniera costante e con continuità. Sul centrocampista dell’Inter resta forte l’interesse di diverse squadra di Premier League, ma anche del Torino e della Fiorentina.

L’Inter potrebbe dire sì a un’idea di prestito con diritto di riscatto senza obbligo. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive. Da valutare anche il futuro di Sanchez, pronto al passo d’addio in caso di offerta adeguata. L’Inter vorrebbe liberarsi dell’oneroso ingaggio dell’attaccante cileno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cessioni Inter, Gagliardini e Sensi possibili sacrificabili

Non solo Vecino, l’Inter valuterà e ascolterà possibili offerte anche per Gagliardini e Sensi. L’ex Atalanta ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Fiorentina e Sampdoria osservano interessate. Per quel che riguarda Sensi, invece, il suo addio potrebbe concretizzarsi solamente di fronte a un’offerta da 15-20 milioni a salire.

LEGGI ANCHE >>> Italia, lo spauracchio degli spareggi: si completa il quadro dei play-off

Per quel che riguarda la difesa, invece, non è escluso che Kolarov possa valutare fin da subito il possibile addio nonostante il recente rinnovo di un anno con i nerazzurri. L’ex Roma valuterà il da farsi nei prossimi mesi. L’ex Roma potrebbe sposare un nuovo progetto che gli dia l’opportunità di giocare con maggiore costanza.