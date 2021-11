Lazio-Juventus, nuovo allarme per il tecnico: match a rischio

Guai in vista per Maurizio Sarri. Lazio-Juventus rischia di perdere un altro protagonista. L’attaccante in dubbio per il match.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Lazio-Juventus, match della tredicesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 18:00 di sabato 20 novembre, il via del match più atteso del week-end. Maurizio Sarri affronterà i bianconeri di Massimiliano Allegri in una gara che mette in palio punti importantissimi in ottica classifica generale. La sfida, però, rischia di diventare la sagra delle assenze, visto che Ciro Immobile e Paulo Dybala non saranno in campo a causa di problemi fisici.

Lazio-Juventus: Pedro a rischio

I biancocelsti ed i bianconeri sono alle prese con diversi infortuni che minano i piani degli allenatori. La Lazio, però, rischia di perdere un altro calciatore in attacco. Come riferisce ‘Calciomercato.it’, infatti, l’attaccante è stato fermato da un problema fisico durante l’allenamento odierno. Lo spagnolo, pronto a sostituire Immobile nel 4-3-3 di Sarri, ha avuto uno scontro con Radu durante la seduta di oggi.

Non sono ancora chiare le effettive condizioni del calciatore. Vederlo in campo con la Juventus, a questo punto, potrebbe essere un ulteriore dubbio di formazione. Resta da capire se lo spagnolo si sia fermato per evitare problemi più gravi o se si tratta di qualcosa di più serio. In caso di forfait, l’ipotesi più probabile sarebbe piazzare Muriqi al centro dell’attacco dal primo minuto.