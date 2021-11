Allarme Covid in Bundesliga: tre positivi, top club in emergenza

Dopo la positività di Nagelsmann, ci sono altri tre casi al Covid, tra cui un calciatore, nel gruppo squadra del Bayern Monaco.

Il calcio, come tutto il mondo, si è dovuto fermare un anno e mezzo fa a causa della Pandemia. Gli stadi sono tornati a riempirsi, in Italia è consentita la massima capienza al 75% degli impianti all’aperto, ma il virus continua a circolare. Se nel nostro paese la situazione sembra, almeno per il momento, ancora controllabile, in Germania e in Austria il discorso è ben diverso.

In Olanda è stato ripristinato il lockdown dalle ore 20 in poi e con la conseguente scelta di far giocare le partite dell’Eredivisie a porte chiuse. In Austria è in atto un lockdown per i non vaccinati, mentre in Germania c’è il record sia di positivi che di morti. Anche nella fila del Bayern Monaco c’è più di una positività al Covid.

Bundesliga, tre positività al Covid, oltre quella di Nagelsmann, nel Bayern Monaco

Dopo la positività dell’allenatore Nagelsmann, c’è stato un nuovo giro di tamponi effettuato nel Bayern Monaco, sono state riscontrate altre tre positivà all’interno del gruppo squadra della squadra tedesca. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport Deutschland’, Josip Stanisic, difensore croato classe 2000, sarebbe positivo al Covid-19.

Gli altri due contagiati sarebbero membri dello staff, tra cui il team manager del Bayern Monaco, Bastian Wernscheid. In Italia l’ultima positività riscontrata tra i club è quella di Diego Demme del Napoli. Il calciatore è risultato positivo, asintomatico, nonostante che sia vaccinato.