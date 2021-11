Lazio, dal mercato di gennaio arriveranno due esterni offensivi

Il mercato della Lazio potrebbe entrare subito nel vivo in vista dell’imminente sessione di gennaio. Sarri potrebbe puntare l’indice su due rinforzi offensivi. Occhio anche al nuovo ruolo di Zaccagni

Maurizio Sarri potrebbe puntare l’indice su uno o due nuovi esterni offensivi per completare la rosa della Lazio in vista del mercato di gennaio. Piacciono Boga e Berardi, ma il Sassuolo, nonostante le smentite di Carnevali, potrebbe aprire solamente a una cessione dei due.

Boga ha una valutazione di circa 40 milioni di euro e piace parecchio a Sarri, il quale potrebbe schierarlo con costanza nel ruolo di esterno sinistro d’attacco. Occhio anche al capitolo Berardi, pronto a valutare un addio imminente al Sassuolo.

Mercato Lazio, spunta anche Orsolini: doppio rinforzo per Sarri

Uno tra Boga e Berardi più Orsolini: potrebbe essere questo il piano del mercato di gennaio della Lazio, doppia mossa che spingerebbe Sarri a rivedere il ruolo di Zaccagni, il quale potrebbe rappresentare una valida alternativa a Luis Alberto e Milinkovic Savic nel ruolo di mezz’ala.

Non è escluso che Zaccagni, però, possa essere schierato anche in posizione offensiva qualora la Lazio dovesse riuscire a centrare solamente un obiettivo tra i tre nomi nella lista di Tare: Boga, Berardi e Orsolini, Sarri aspetta nuovi segnali in vista dei nuovi rinforzi offensivi.