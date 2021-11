Milan, tripla firma in arrivo entro Natale: rinnova anche Pioli

Dopo aver trovato l’accordo per il rinnovo di Pioli, il Milan vuole prolungare i contratti di tre giocatori.

Terminata la sosta per far giocare alle nazionali le gare di qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar, è tempo di pensare alle gare di campionato del prossimo weekend. La Serie A prevede tre gare di altissimo livello: Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan ed Inter-Napoli.

La squadra di Simone Inzaghi vuole battere gli azzurri per accorciare la distanza dalla vetta. Il Milan cercherà di mettere pressioni sia al Napoli che all’Inter, battendo la Fiorentina il giorno prima. I rossoneri hanno iniziato alla grandissima il campionato, ma per Maldini e Massara c’è la grana rinnovi da risolvere.

Milan, si vuole chiudere per i rinnovi di Hernandez, Bennacer e Leao prima di Natale

Come quanto riportato dal ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan vuole chiudere i rinnovi di Theo Hernandez, di Rafeal Leao e di Ismael Bennacer prima della sosta delle festività natalizie. I contratti dei tre calciatori scadranno nel 2024 e i dirigenti rossoneri vorrebbero prolungarli fino al 2026.

Se c’è ancora da trattare con i tre calciatori, per Pioli è tutto fatto per il rinnovo. La situazione più difficile per Maldini e Massara è sicuramente quella che riguarda Kessie. Il contratto del centrocampista scadrà il prossimo giugno e, fino adesso, non ci sono segnali di un accordo tra le parti.