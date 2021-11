“È arrivato il momento…”, Nedved non ha dubbi sul futuro della Juventus

Pavel Nedved, durante la conferenza stampa di presentazione della docuserie All or Nothing-Juventus, ha parlato del momento dei bianconeri.

La Juventus sabato sfiderà la Lazio all’Olimpico. Trasferta insidiosa per i bianconeri, che comunque dovranno cercare di vincere per riavvicinarsi alla zona Champions League. La squadra di Allegri è settima in classifica, in compagna di Bologna e Fiorentina, ed ha un distacco di quattro punti dall‘Atalanta, che occupa il quarto posto.

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione di ‘All or Nothing-Juventus’, docuserie di ‘Amazon’ : “Non è stato facile raccontare una stagione intera di calcio, ricca sempre di emozioni. E’ meraviglioso vivere il rapporto tra i dirigenti e calciatori, i rapporti con lo staff tecnico. Abbiamo ottenuto tantissime vittorie, ma anche tante sconfitte”.

Juventus, Nedved: “E’ arrivato il momento di ringiovanire la squadra”

Il dirigente ha poi continuato il suo intervento: “E’ stato emozionante affrontare i problemi di una stagione in cui siamo riusciti a vincere due trofei su quattro competizioni, con un tecnico esordiente come Pirlo e con Ronaldo in squadra”. Nedved ha parlato anche del momento della Juventus:

“Siamo riusciti a vincere per tanti anni, ma è arrivato il momento di ringiovanire la squadra, con un giusto mix di giocatori esperti come Bonucci e Chiellini e giovani come Chiesa e de Ligt. Vogliamo continuare ad essere competitivi sia in Italia che in Europa. I giovani sono il motore per farci vincere di nuovo in futuro”.