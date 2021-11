“Addio Raiola”: Juventus, arriva l’annuncio ufficiale

Federico Bernardeschi firma con Federico Pastorello e decie addio Raiola. Il cambio di agente è ufficiale: c’è la firma.

Novità in arrivo in casa Juventus. Federico Bernardeschi dice ‘addio’ a Mino Raiola e firma un contratto con un altro super agente. L’attaccante bianconero si accasa nella scuderia di Federico Pastorello. L’esterno della Nazionale italiana ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Manca ancora il rinnovo con il club di Andrea Agnelli e, probabilmente, il cambio di agente porterà novità anche sul futuro calcistico.

Bernardeschi cambia agente: addio Raiola

Federico Bernardeschi ha, adesso, un nuovo alleato. Il calciatore bianconero ha firmato un contratto con il super agente Federico Pastorello. Ad annunciarlo è lo stesso procuratore sui propri canali social.

Dopo aver postato la foto del momento della firma di Bernardeschi, Pastorello ha commentato: “Siamo molto orgogliosi e felici di dare ufficialmente il benvenuto a Federico Bernardeschi nella famiglia P&P. Benvenuto Fede!”. E poi ancora: “Sarebbe dovuto succedere prima, ma a volte le cose belle richiedono più tempo per accadere. Sono orgolgioso di annunciare che Bernardeschi ha firmato con P&P”. E’ il secondo bianconero che, in pochi giorni, sigla un accordo con Pastorello. Venerdì, infatti, era stato annunciato l’accordo con un altro calciatore della Juve, il centrocampista brasiliano Arthur.