Cavani e Bentancur rischiano il Mondiale: cosa succede all’Uruguay

L’Uruguay, sconfitto dalla Bolivia, perde strada nella corsa per la qualificazione al prossimo Mondiale: la ‘Celeste’ non può più sbagliare

La clamorosa sconfitta contro la Bolivia ha complicato i piani di qualificazione dell’Uruguay al prossimo Mondiale. La squadra di Tabarez è uscita sconfitta per 3-0 da La Paz al termine di una partita giocata male e in cui il punteggio è stato sbloccato dalla formazione di casa con la collaborazione dell’ex Lazio Fernando Muslera, autore di una papera imperdonabile.

Uruguay, qualificazione al Mondiale molto complicata: Bentancur e Cavani possono restare fuori

La partita con il Bolivia ha preso una brutta piega quando Muslera ha deviato in porta il cross di Arce. Prima dell’intervallo è arrivato anche il raddoppio di Moreno. Nel secondo tempo, i boliviani – in assoluto controllo della gara – hanno sbagliato un calcio di rigore e chiuso il discorso con la terza rete di Arce.

Hanno fatto discutere pure le scelte di Tabarez che ha tenuto in panchina il “pistolero” Luis Suarez nel primo tempo.

Il cammino verso il Mondiale che si svolgerà nel 2022 in Qatar risulta adesso un po’ compromesso. L’Uruguay occupa infatti il sesto posto nel girone della zona Sud America. La ‘Celeste’ ha un punto in meno rispetto a Cile e Colombia e addirittura sette rispetto all’Ecuador. Praticamente inarrivabili invece Argentina e Brasile (queste sono state le prime a qualificarsi) ai primi due posti.

Il volto della classifica dell’Uruguay è peggiorato a causa di una crisi senza fine. Un solo punto nelle ultime cinque partite e quattro sconfitte consecutive hanno allontanato Bentancur e Cavani (in questo momento infortunato) dal Mondiale. Nelle ultime quattro partite, la squadra di Tabarez incontrerà Paraguay, Venezuela, Perù e Cile.

Tra ex e calciatori ancora militanti in Italia, la lista di rappresentanti della serie A nell’Uruguay è lunga. Oltre a Muslera, Bentancur e Cavani, sono presenti ancora Caceres, Godin, Vecino, Nandez e Torreira.

Le prime quattro classificate del gruppo del Sudamerica accederanno direttamente al Mondiale mentre la quinta classificata avrà diritto a svolgere lo spareggio intercontinentale contro una delle nazionali di Oceania, Asia e Nord-America.