La Juve ha scelto la prima alternativa a Vlahovic: i dettagli

Vlahovic strizza l’occhio alla Juve già in vista dell’imminente sessione del mercato di gennaio. L’attaccante viola potrebbe lasciare Firenze di fronte a una super offerta immediata, ma attenzione al piano B dei bianconeri

La Juventus proverà a puntare con forte decisione su Vlahovic in vista dell’imminente sessione del mercato di gennaio. La Fiorentina valuta l’attaccante serbo circa 60-70 milioni di euro, ma difficilmente il ds Cherubini avvallerà le richieste viola già nel corso dei prossimi mesi.

I bianconeri potrebbero spingersi sino a circa 45-50 milioni di euro, ma cercheranno di incassarne altrettanti dalla cessione di Kulusevski, possibile sacrificato per tentare il possibile affondo sul centravanti serbo classe 2000. Occhio però al piano B bianconero. La Juventus potrebbe abbandonare la pista Vlahovic e affondare il colpo su Lucca.

Vlahovic alla Juve come prima scelta: spunta anche Lucca

Il piano B della Juventus potrebbe rispondere al nome di Lucca, attaccante classe 2000 attualmente in forza al Pisa. Il club toscano valuta il giocatore circa 20 milioni di euro e l’affondo bianconero potrebbe concretizzarsi già nel mese di gennaio.

Non è escluso che la Juventus possa spingere il piede sull’acceleratore per Lucca per chiudere subito l’affare, ma lasciando l’attaccante in prestito al Pisa fino al termine della stagione.