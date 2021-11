Ora gli agenti tremano: l’Unione Europea pronta alla svolta

La Fifa vuole contrastare il potere degli agenti sportivi: Infantino incassa anche il sostegno della commissione del Parlamento Europeo

Un freno agli agenti sportivi. Gianni Infantino ha le idee chiare e continua a muoversi per tracciare un nuovo percorso, limitando gli introiti per i compensi dei procuratori.

Una strada che non soddisfa agenti come Mino Raiola. Quest’ultimo si è scagliato contro la Fifa proprio in merito al rapporto con gli agenti sportivi.

A discutere della politica di Infantino anche il Parlamento europeo.

Fifa, Infantino vuole frenare gli agenti sportivi: sostegno della Commissione del Parlamento Europeo

La Fifa, in questa battaglia, ha il sostegno della Commissione per la Cultura e l’Istruzione del Parlamento Europeo, come rivelato dal ‘Corriere dello Sport’. La stessa commissione aveva già messo il veto davanti alla possibilità della creazione di una Superlega. L’obiettivo è quello di proteggere il modello sportivo per come è concepito attualmente.

Il deputato Tomasz Frankowski ha parlato in maniera molto chiara: “All’interno della Commissione si è discusso della necessità di regolamentare l’attivata degli agenti. Non solo con la Camera di Compensazione ma pure attraverso altri tipi di iniziative. Come ad esempio l’introduzione di una licenza per esercitare la professione e un massimale sulle commissioni”. E ha poi aggiunto: “Le autorità sportive devono garantire l’attuazione delle nuove regole per una maggiore trasparenza”.

L’obiettivo di Infantino è quello che gli agenti arrivino a curare soltanto gli interessi dei calciatori, evitando che percepiscano percentuali esorbitanti per bonus alla firma e future rivendite. Il giro d’affari sta crescendo a dismisura per questi ultimi e le società hanno sempre più frequentemente il fiato sul collo per completare le operazioni.