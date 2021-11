Haaland, dall’Inghilterra sicuri: Real tagliato, scontro tra due big

Secondo il ‘The Sun’, Erling Haaland si trasferirà dal Borussia Dortmund alla Premier League: lotta a due per Chelsea e Manchester United

Il futuro di Erling Haaland sarà in Premier League. Parola del tabloid inglese ‘The Sun’, che questa mattina ha estromesso il Real Madrid dalla corsa per l’attaccante norvegese che curiosamente è nato proprio in Inghilterra, paese in cui giocava sui padre al momento di Erling. Due le squadre in corsa per aggiudicarsi il formidabile classe 2000, che viaggia a cifre realizzative supersoniche. Il calciatore tuttavia in questo momento è bloccato da un infortunio all’anca che gli farà perdere la coda del 2021.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Premier League, duello serrato tra Chelsea e Manchester United per strappare Haaland al Borussia Dortmund

Il ‘Sun’ svela che il Real Madrid sarebbe ormai rassegnato a perdere il norvegese del Borussia Dortmund. Erling Haaland, infatti, secondo quanto riferito dal tabloid britannico è destinato a giocare in Premier League quando lascerà i tedeschi. Sono due le possibili destinazioni del classe 2000 che sta stupendo tutti per la facilità con cui va a segno. Le squadre in pole position per accaparrarsi la sua vena realizzativa sono Chelsea e Manchester United.

Inoltre, ha sottolineato ancora il ‘The Sun’, Haaland cambierà squadra per 75 milioni di euro. Questa è infatti la clausola di rescissione con la quale si è legato al Borussia Dortmund quando ha lasciato il Red Bull Salisburgo. Il club tedesco, a sua volta, aveva approfittato della clausola di 20 milioni per strapparlo alla società austriaca. Fatto salvo, poi, sostanziose commissioni che sono terminate al suo agente Mino Raiola e al padre del calciatore.

LEGGI ANCHE >>> “Con Raiola tutto è possibile”: Agnelli si prepara alla bomba

Erling Haaland è pronto a colonizzare la quarta nazione. Dopo aver abbandonato la Norvegia, l’attaccante si è trasferito prima in Austria, dove è esploso con la maglia del Red Bull Salisburgo, e successivamente si è spostato in Germania, al Borussia Dortmund, nel gennaio 2020. Con la maglia dei gialloneri ha segnato 70 gol in 69 partite. Una media superiore a una rete per match. Qualcosa a cui aveva già abituato in Austria. Ha chiuso la sua esperienza al Salisburgo, infatti, con 29 gol in 27 partite.